"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Скорость придется сбросить на Рязанском проспекте.

Плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

