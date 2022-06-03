"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На внешней стороне Садового кольца в плотном потоке будете двигаться от площади Курского вокзала до улицы Старая Басманная. Затруднения начинаются от улицы Земляной Вал, средняя скорость потока на данном участке составляет 20 километров в час.

На 26-м километре МКАД произошло мелкое ДТП. Затор тянется до пересечения с Варшавским шоссе. Около получаса придется потратить водителям на преодоление этого пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

