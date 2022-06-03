"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 3 июня

В пятницу, 3 июня, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а также дождь с грозой. Влажность воздуха – 60%.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.