"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла, следует из данных ЦОДД. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Тульской эстакаде водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час. Затруднения начинаются от Велозаводской улицы, преодоление этого отрезка займет 10 минут.

На внутренней стороне МКАД на востоке растянулся затор длиной более восьми километров. На 6-м километре автомагистрали произошло ДТП, участники аварии заняли правый ряд. Сократилось количество свободных для движения полос также из-за дорожно-ремонтных работ.

На участке от Кетчерской улицы до улицы Верхние Поля потеряете около 40 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.