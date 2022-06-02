"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. В обе стороны затрудненно движение на Тульской эстакаде ТТК. В плотном потоке водители едут со скоростью около 15 километров в час. Из-за смены асфальта сокращено количество свободных полос для движения. На участке от Ленинского проспекта до метро "Дубровка" водители потеряют около 25 минут.

На внутренней стороне МКАД от 26-го километра до Варшавского шоссе автомобилистам придется сбросить скорость до 40 километров в час. Около получаса потеряете здесь. Длина затора достигла отметки в восемь километров.

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