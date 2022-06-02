"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. На внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Тульской эстакады придется постоять в заторе около 15 минут. Здесь полностью занят дорожными ограждениями правый ряд, скорость потока минимальна.

На внутренней стороне МКАД на участке от Кетчерской улицы до Волгоградского проспекта произошло сразу три ДТП. Количество свободных полос для движения сокращено из-за участников аварий, а также из-за дорожно-ремонтных работ. На этом отрезке кольца задержаться придется на 40 минут.

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