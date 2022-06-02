"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе. Перед Тушинским тоннелем, двигаясь в сторону центра, скопилось много машин. Длина затруднений достигла отметки в три километра. На путь до ТТК потратите 20 минут.

На внутренней стороне МКАД на юге от Бирюлевского лесопарка до Варшавского шоссе водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час из-за ДТП в правом ряду. Преодоление этого участка займет около 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

