"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 июня

В четверг, 2 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

