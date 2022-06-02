"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла, следует из данных ЦОДД. Кольцевые и вылетные магистрали пока еще свободны. Есть всего несколько сложных участков.

На Дмитровском шоссе сформировался затор от Ильменского проезда в направлении центра после аварии в районе станции метро "Верхние Лихоборы". А из-за ремонтных работ постоять в заторе придется в районе станции метро "Петровско-Разумовская".

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