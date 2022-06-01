"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 1 июня

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 1 июня, на отметке 752 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 90%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +23 градуса. Вечером температура составит +20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.