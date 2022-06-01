"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 1 июня

В среду, 1 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 90%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 23 градуса. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

