"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 31 мая

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 31 мая, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 85%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 16 градусов. Вечером температура составит 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

