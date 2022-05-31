"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 31 мая

Во вторник, 31 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 85%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 16 градусов. Вечером температура составит 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

