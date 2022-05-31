"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 мая

Во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидается дождливая погода. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 4–11 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

