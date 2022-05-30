"Утро": 19 градусов тепла ожидается в Москве 30 мая

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 30 мая, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 19 градусов тепла, вечером температура составит 11 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.