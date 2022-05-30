"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла. В данный момент сложно проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до Тульской эстакады. Средняя скорость потока здесь не превышает 10 километров в час. Преодоление этого участка займет 15 минут.

На внутренней стороне МКАД из-за двух мелких ДТП затруднено движение от Киевского шоссе до улицы Озерная. Другим участникам движения приходится менять полосу движения и снижать скорость. На преодоление этого затора водители потратят около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.