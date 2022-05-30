"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. На внутренней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка затруднено движение на участке от улицы Беговая до улицы Сущевский Вал. Около 15 минут водители потратят на этом участке.

На 54-м километре МКАД в плотном потоке двигаются автомобилисты в обоих направлениях. Длина заторов – пять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.