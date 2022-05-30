"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 30 мая

В понедельник, 30 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +19 градусов, вечером температура составит +15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.