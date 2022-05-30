"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

По данным ЦОДД, в данный момент загруженность дорог в столице оценили в 4 балла. Трудно проехать по Волгоградскому проспекту в сторону центра от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Из-за дорожных работ водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Путь до ТТК займет 25 минут.

На внешней стороне МКАД заторы образовались на участке от Ленинградского до Путилковского шоссе. Дорожные работы ведутся в левом ряду, участникам движения приходится менять полосу движения, что и стало причиной замедлений. Преодоление этого участка займет больше 20 минут.

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