"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 мая

В понедельник, 30 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

