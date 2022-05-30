"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. При движении в сторону центра на Ярославском шоссе придется постоять в шестикилометровом заторе. Авария усложнила движение на участке от МКАД до Северо-Восточной хорды. Средняя скорость потока там не превышает 10 километров в час. Преодоление этого отрезка займет больше получаса.

В эти минуты водителям придется притормозить также на внешней стороне МКАД от Варшавского до Каширского шоссе. На весь путь водители потратят около 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

