"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 27 мая

В пятницу, 27 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 70%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +14 градусов, вечером температура составит +11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.