"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. Скорость придется сбросить на Третьем транспортном кольце.

Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

