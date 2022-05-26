"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на юге Третьего транспортного кольца. На внутренней стороне образовалась 5-километровый затор от Шарикоподшипниковской улицы до Чурской эстакады. Водители потеряют до 30 минут.

На 15 минут задержит автомобилистов затор на Волгоградском проспекте в направлении центра. Начинается он от Зеленодольской улицы и тянется до Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.