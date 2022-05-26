"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 26 мая

В четверг, 26 мая, атмосферное давление в Москве установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +19 градусов. Вечером температура составит +12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

