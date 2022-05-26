"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 26 мая

В четверг, 26 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

