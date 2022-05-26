"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Около часа будете добираться до центра на Дмитровском шоссе, средняя скорость на магистрали – 15 километров в час.

Столько же времени потеряете на шоссе Энтузиастов, добираясь от МКАД до Третьего транспортного кольца. Медленнее всего едет участок от Электродного проезда до Авиамоторной улицы, там задержитесь на 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.