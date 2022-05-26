"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. 10 минут потеряют водители в заторе на Волоколамском шоссе, образовавшийся в направлении центра перед Тушинским тоннелем.

На Рязанском проспекте есть участки с затруднениями. После аварии в правом ряду на перекрестке с круговым движением с улицей Вострухина, машины скопились в направлении центра. И впереди сформировался затор от улицы Паперника до Карачровской эстакады, который отнимет у водителей 15 минут.

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