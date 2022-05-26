"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 мая

В четверг, 26 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.