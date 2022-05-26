"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Нижней Масловке наблюдается плотное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость машин там пока остается максимально допустимой.

Полчаса будете добираться до центра на Волгоградском проспекте. Немного задержитесь на въезде. Из-за скопления машин скорость движения там снизилась до 18 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.