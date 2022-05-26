"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 26 мая

В четверг, 26 мая, в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 19 градусов тепла.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

