"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 25 мая

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 25 мая, на отметке 748 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +12 градусов. Вечером температура составит +8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.