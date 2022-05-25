"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 25 мая

В среду, 25 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +12 градусов, вечером температура составит +8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.