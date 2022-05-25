"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 мая

В среду, 25 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 4–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.