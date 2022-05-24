"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Многокилометровый затор растянулся на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Беговой улицы до улицы Нижняя Масловка. Проведение дорожных работ по замене асфальта существенно тормозит движение. Около получаса автомобилисты потеряют на этом отрезке кольца.

На шоссе Энтузиастов придется постоять от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная", а затем от ТТК вплоть до Садового кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.