"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 24 мая

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 24 мая, на отметке 742 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 8 градусов тепла, вечером температура составит 5 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.