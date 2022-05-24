"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

По данным ЦОДД, столичный трафик держится на уровне 5 баллов. Сложная ситуация складывается в районе 30-го километра МКАД в обе стороны. Осложняет ситуацию на внутренней стороне мелкое ДТП и дорожные работы.

Плотный поток наблюдается и на Рязанском проспекте. Постоять придется от улицы Паперника почти до Третьего транспортного кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.