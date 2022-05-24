"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 24 мая

Во вторник, 24 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 8 градусов тепла, вечером температура составит +5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.