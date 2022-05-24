"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

По данным ЦОДД, в данный момент в городе столичный трафик оценивается в 5 баллов. На Дмитровском шоссе сложно проехать от Ильменского проезда в районе станции метро "Верхние Лихоборы". Далее придется постоять у станции метро "Петровско-Разумовская". На путь до Третьего транспортного кольца потратите 15–20 минут.

Трудно проехать и на Волгоградском проспекте в сторону центра от Есенинского бульвара до Люблинской улицы. Здесь автовладельцам придется потерять до 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.