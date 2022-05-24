"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотное движение наблюдается на Третьем транспортном кольце в районе Лужнецкой эстакады в обоих направлениях.

На шоссе Энтузиастов плотно едет поток в сторону центра. На участке от МКАД до Авиамоторной улицы можно потерять до 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.