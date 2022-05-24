"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 24 мая

Во вторник, 24 мая, в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем не превысит +8 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.