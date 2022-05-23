"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 23 мая

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 23 мая, на отметке 740 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 13 градусов тепла, вечером температура составит 10 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.