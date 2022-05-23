"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 баллов. Плотный поток сформировался на внешней стороне ТТК. Особенно трудно проехать в районе Рижской эстакады, там водителям не удастся разогнаться выше 20 километров в час.

Трудно проехать по шоссе Энтузиастов в сторону центра, машины скопились на участке от Главной аллеи до ТТК. Скорость движения там не превышает 30 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.