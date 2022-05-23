"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 23 мая

В понедельник, 23 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 35%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 13 градусов, вечером температура составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.