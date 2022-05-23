"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Плотное движение наблюдается на 68-м километре МКАД в обе стороны. Скорость машин там не превышает 20 километров в час, особенно затруднено движение от поворота на Волоколамское шоссе до улицы Саломеи Нерис.

Трудно проехать по Волгоградскому проспекту в сторону центра. Машины скопились на участке от улицы Академика Скрябина до ТТК, скорость движения там не превышает 30 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.