"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Дмитровском шоссе водителям не удастся разогнаться выше 30 километров в час. Особенно осложнено движение на участке от Долгопрудной улицы до Бескудниковского бульвара.

Медленно едет и Рязанский проспект в центр. На участке улицы Паперника до Нижегородской улицы скорость движения не выше 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.