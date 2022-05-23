"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 мая

В понедельник, 23 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





