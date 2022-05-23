"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Трудно проехать по улице Нижней Масловке, скорость движения машин в районе Савеловской эстакады в обе стороны не превышает 30 километров в час.

Не просто будет проехать и на шоссе Энтузиастов. Участок от Электронного проезда до станции метро "Авиамоторная" почти полностью замедлился в сторону центра. Скорость машин там не выше 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.