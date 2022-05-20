ЦОДД оценил трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Плотный поток сформировался на внешней стороне МКАД.

Придется сбросить скорость и на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

