"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 20 мая

В пятницу, 20 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 67%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 13 градусов, вечером температура составит 9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.